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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 273 человека, 288 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 273 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 385 пациентов, в больницах — 888.

В том числе 47 человек — в крайне тяжелом состоянии, 241 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (585 человек, или 65,8 процента) оценивают как средней тяжести. Только 15 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 227 человек. В Бишкеке выздоровели 48 человек, Оше — 8, Чуйской области — 74, Ошской — 18, Таласской — 14, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 44, Джалал-Абадской — 13, Баткенской — 6. С начала марта выздоровели 76 тысяч 955 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178847/
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