При аудите бюджета Кара-Балты выявлены нарушения на 19 миллионов сомов

По итогам аудита исполнения бюджета Кара-Балты за 2018-2019 годы выявлены нарушения на 19 миллионов 12,4 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

В том числе выявлены хищения и недостачи на 3,2 тысячи сомов. Нарушения при расходовании средств составили 19 миллионов 9,2 тысячи сомов. Большую часть денег потратили на необоснованные выплаты заработной платы — 18 миллионов 674,4 тысячи сомов. Установлены завышение объемов строительно-монтажных работ на 151,2 тысячи сомов, нецелевое использование бюджетных средств — 160,2 тысячи, сокрытая дебиторская и завышенная кредиторская задолженность — 20 тысяч.

«Выявлены резервы и потери бюджета на 4 миллиона 859,4 тысячи сомов. В том числе обнаружены сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей (581,5 тысячи сомов), нарушения при выплате заработной платы (817 тысяч), потери бюджета по налоговым, таможенным и другим платежам (464,9 тысячи) и другие резервы и потери бюджета (2 миллиона 996 тысяч)», — говорится в сообщении.

Финансовые нарушения на 3 миллиона 835,6 тысячи сомов выявлены также в общественных и прочих организациях мэрии Кара-Балты.

Отчет об аудите направлен в Чуйскую областную прокуратуру для дачи правовой оценки.