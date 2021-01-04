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Общество

В «Кыргызаэронавигации» выявлены финансовые нарушения

По итогам аудита исполнения бюджета госпредприятием «Кыргызаэронавигация» при Министерстве транспорта и дорог за 2019 год выявлен ряд нарушений и недостатков. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Отмечается, что обнаружен факт необоснованной выплаты компенсаций за питание на 12 миллионов 933,5 тысячи сомов, профсоюзу выделили 2 миллиона 568,34 тысячи на проведение культурно-массовых мероприятий. Кроме того, выяснилось, что ГП «Кыргызаэронавигация» при отсутствии законодательных норм занималось проведением врачебно-летной экспертизы и медицинским наблюдением за авиационным персоналом в межкомиссионный период.

Необоснованные расходы на содержание медико-санитарной части составили 17 миллионов 76,5 тысячи сомов.

Установлено и неэффективное и нерациональное использование кредитных средств на $124 тысячи (около 9 миллионов сомов). За эти деньги приобрели аэронавигационное оборудование, но за три года так и не ввели в эксплуатацию из-за отсутствия соглашения с «Казаэронавигацией».

«Установлены также необоснованные расходы на 11 миллионов 573 тысячи сомов. Эти средства потратили на содержание заместителя генерального директора по хозяйственной части и руководителя аппарата, зарплату сотрудников, принятых по трудовым договорам без обоснования необходимости сверхутвержденных штатных единиц. Выявлены и необоснованные выплаты работникам, отозванным из отпусков, завышение штатной численности Каракольского приписного отделения. В результате необоснованных расходов сумма отчислений от прибыли в республиканский бюджет уменьшена на 2 миллиона 893,5 тысячи сомов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178829/
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