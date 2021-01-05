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Общество

Не повторять ошибок. Школы Иссык-Кульской области готовят к возвращению учеников

Глава Иссык-Кульской области поручил усилить контроль по подаче тепла в школы региона. Вопрос подготовки учебных заведений к возвращению в них учеников накануне обсудили на аппаратном совещании полномочного представителя правительства.

«С 11 января в штатном режиме заработают все школы региона. Мы не должны допустить срыва учебного процесса, поэтому необходимо проконтролировать ситуацию по обеспечению тепла в школах», — сказал Элчибек Джантаев.

пресс-службы полномочного представителя правительства Иссык-Кульской области
Фото пресс-службы полномочного представителя правительства Иссык-Кульской области

Напомним, в ноябре выяснилось, что школы Иссык-Кульской области, которым прежде разрешили вернуться к традиционной форме обучения, оказались не готовы к приему учеников. Проверка показала, что в классах холодно. Были нарекания и по профилактике коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178817/
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