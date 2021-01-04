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Общество

В Кыргызстане запустили проект для привлечения туристов

В Кыргызстане запустили проект для привлечения туристов. Об этом 24.kg сообщил президент Ассоциации туроператоров Сергей Глуховеров.

По его словам, в этом году КР, как и многие другие страны, осталась без туристов. В связи с этим активисты запустили проект «Пазл — ашар туризм». Идея заключается в том, что каждый человек может оказать какую-либо помощь и внести свой вклад в развитие туризма.

«Проект «Пазл — ашар туризм» — это, когда объединившись, можем делать что-то полезное и хорошее, не затрачивая больших средств. Благодаря проекту мы создали ролик, где на лыжах спускается парень с девушкой в национальных костюмах, выходит беркутчи с орлом, играя на комузе, и все это снимается с дрона. Здесь переплетаются интересная комбинация современного мира и национальный колорит. Во время создания этого ролика кто-то помог с монтажом, кто-то подкинул идею, кто-то взял на себя организационные моменты. Таким образом люди внесли свой вклад в развитие туризма», — рассказал Сергей Глуховеров.

По его мнению, проекты необязательно должны быть дорогостоящими.

«Недавно мы сделали ролик с чашкой, когда все чокаются на фоне достопримечательности той или иной страны. Дали клич в другие государства — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. И за три дня нам выслали около 60 роликов одного типа, мы все это соединим, и каждый из участников может разместить этот ролик у себя на странице с логотипом своей компании. Все участники могут рекламировать свою страну оперативно и, главное, недорого! Благодаря ашару можно реализовывать самые смелые проекты», — сказал президент Ассоциации туроператоров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178814/
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