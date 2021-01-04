Хранение машин с повышенным радиационным фоном обходится в 29,6 миллиона сомов

В 2019 году расходы государственного предприятия «Таможенная инфраструктура» составили ориентировочно 29,6 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

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Отмечается, что это траты на хранение автомашин с повышенным радиационным фоном, которые были импортированы из Японии. По закону расходы за хранение задержанных таможенникам товаров возмещают фактически владельцы груза.

«Однако договор на хранение автомобилей не был составлен. Отсутствуют акты о состоянии автомашин при их приеме на хранение», — подчеркнули в СП.

Напомним, что уже пять лет на железнодорожной станции «Аламедин» простаивает более 100 автомашин с повышенным радиационным фоном. Их не могут ни утилизировать, ни вернуть прежним владельцам.