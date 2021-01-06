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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 января облачно. Температура воздуха ожидается −3 градуса. День увеличился до 9 часов 9 минут. 

Памятные даты

Рождественский сочельник у восточных христиан

В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова. На Руси же этот праздник был особенно любим.

Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева приглашает на новогоднее представление;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на концерт «Рождественские встречи».

Куда еще сходить сегодня и на неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178780/
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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
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