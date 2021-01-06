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Памятные даты

Рождественский сочельник у восточных христиан

В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова. На Руси же этот праздник был особенно любим.

Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»;

проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»; Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева приглашает на новогоднее представление ;

; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на концерт «Рождественские встречи».

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