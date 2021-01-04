Кыргызстан попал в топ-12 рекомендуемых мест для посещения в 2021 году

Популярное британское издание The Guardian составило список 12 рекомендуемых читателями мест для посещения в 2021 году. Первым в списке оказался Кыргызстан.

Выигрышный вариант: идеальный «стан» — так назвали авторы Кыргызстан.

«Если позволит ковид, мы поедем в Кыргызстан. Он находится в той идеальной точке, где замечательная инфраструктура для путешествий, но не испорченная туристами. Бишкек — современный и оживленный город, а в потрясающих сельских районах можно встретиться с кочевниками, живущими традиционной жизнью. Это — одна из самых красивых стран в мире с восхитительной местной кухней», — рассказал читатель издания Минни Мартин.

Помимо Кыргызстана в список попали такие страны, как Шотландия, Великобритания, Украина, Грузия и другие.

The Guardian — популярнейшая в Великобритании ежедневная газета, тираж которой составляет более 160 тысяч экземпляров в день. Онлайн-версия газеты является одной из самых посещаемых в мире.