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Общество

Спасал человека и остался без ног. 25-летнему Тилеку Жумабекову нужна помощь

25-летнему жителю Кемина Тилеку Жумабекову нужна помощь. В новогоднюю ночь, спасая упавшего на рельсы железной дороги человека, он сам оказался под колесами поезда. В результате трагедии парень лишился обеих ног. Об этом 24.kg рассказали волонтеры из организации «Кемин Биримдиги».

В пресс-службе МВД подтвердили эту информацию. Происшествие произошло 31 декабря в 11.45 на железнодорожном переезде «Быстровка». По факту случившегося ведется проверка. Пострадавший находится в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

«Тилек уже переведен из реанимации в общее отделение. Его жизни ничто не угрожает. Поначалу была необходимость в донорской крови, но сейчас гемоглобин нормализовался, необходимости в постоянных переливаниях нет. Сам он не помнит, как все произошло», — сообщил главврач БНИЦТО Алмазбек Кубатбеков.

По словам волонтеров, парень из малообеспеченной семьи. Старший из трех детей.

из интернета
Фото из интернета. Тилек Жумабеков

«Он единственный кормилец. Работал везде, где только мог. Теперь ему предстоит сложная реабилитация. Сложно представить, как дальше сложится его судьба. Проблема в том, что у Тилека нет паспорта и даже свидетельства о рождении. Так сложились жизненные обстоятельства. Мы, как волонтеры, со своей стороны стараемся сделать все возможное, но не откажемся от помощи неравнодушных людей», — сказали в «Кемин Биримдиги».

Для сбора средств волонтерами открыт счет. Оприма Банк: 6233 6014 9081 6742 на имя DANIIAR BAITYLESHOV. Также можно перевести деньги на мобильный кошелек Элсом 0501001225.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178761/
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