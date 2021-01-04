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Общество

У молодой женщины нашли две опухоли. Нужны средства для проведения обследования

У Жамили Байгазиевой нашли две опухоли. Нужны средства для проведения обследования. Об этом в Facebook сообщила директор Первого детского хосписа Ольга Труханова.

По ее словам, в 2019 году у Жамили диагностировали меланому слизистой прямой кишки. «Она проходила лечение в России, так как диагноз редкий и сложный, помочь у нас не смогут. В декабре 2020 года во время очередного обследования у нее обнаружили новые две опухоли в прямой кишке. Какого они характера, необходимо выяснять», — написала Ольга Труханова.

Однако тонкоигольная биопсия под наблюдением УЗИ проводится строго после ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) КТ. «Но из-за того, что у нас ПЭТ отсутствует, наши врачи могут сделать только биопсию. При этом риск метастазирования после нее (если это меланома слизистой) очень высок. Жамиле необходимо и жизненно важно попасть в медицинское учреждение России (Обнинск, МРНЦ им А.Ф. Цыба)», — добавила Ольга Труханова.

Желающие помочь могут перечислить средства:

Сбербанк по России
4817 7601 0424 0266;

Элсом по Кыргызстану
0777711052;

Optima bank visa
EUR/USD/ RUB/KGZ
4169 5853 4168 6524;

Demir bank visa
4215 8901 1192 3428;
получатель Байгазиева Жамиля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178730/
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