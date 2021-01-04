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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 85 миллионов, умерли более 1,8 миллиона

За последние четверо суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 431 тысячу 657. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 85 миллионов 95 тысяч 602 человека. Больше всего зараженных в США (20 миллионов 630 тысяч 543), Индии (10 миллионов 323 тысячи 965), Бразилии (7 миллионов 733 тысячи 746), России (3 миллиона 203 тысячи 743), Франции (2 миллиона 712 тысяч 975), Великобритании (2 миллиона 662 тысячи 699), Турции (2 миллиона 241 тысяча 912), Италии (2 миллиона 155 тысяч 446), Испании (1 миллион 928 тысяч 265), Германии (1 миллион 783 тысячи 896) и Колумбии (1 миллион 675 тысяч 820).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 47,8 миллиона человек. За четверо суток показатель вырос на 1 миллион 139 тысяч 625.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 842 тысяч 590. За четверо суток показатель вырос на 38 тысяч 452 человека. В том числе в США скончались 351 тысяча 453, Бразилии — 196 тысяч 18, Индии — 149 тысяч 435, Мексике — 127 тысяч 213, Италии — 75 тысяч 332 и Великобритании — 75 тысяч 137.

В Кыргызстане зарегистрировали 81 тысячу 388 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 203 тысячи 525, Узбекистане — 77 тысяч 231, Таджикистане — 13 тысяч 300.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178719/
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