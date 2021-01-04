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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 83 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 81 388

В Кыргызстане за сутки выявили еще 83 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 33 случая, Оше — 1, Чуйской области — 17, Ошской — 5, Таласской — 3, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 17, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 1.

С марта в республике зарегистрировали 81 тысячу 388 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178703/
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