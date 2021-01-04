В Кыргызстане за сутки выявили еще 83 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 33 случая, Оше — 1, Чуйской области — 17, Ошской — 5, Таласской — 3, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 17, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 1.

С марта в республике зарегистрировали 81 тысячу 388 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.