ООН объявила 2021-й Международным годом овощей и фруктов

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила 2021-й Международным годом овощей и фруктов. Об этом сообщает «Новости ООН».

В организации отмечают, что в глобализованном мире очень трудно кого-то удивить малоизвестными продуктами. Тем не менее существуют редкие, забытые виды овощей и фруктов, о которых многие из нас никогда не слышали.

«Забывают о них по разным причинам: меняются тенденции и вкусы, какие-то культуры трудно выращивать, на другие — не выделяется достаточно ресурсов. При этом некоторые из редких овощей и фруктов намного лучше других сортов приспособлены к условиям в определенной стране или регионе, они содержат массу витаминов и питательных веществ и могут стать здоровым дополнением к рациону населения», — отмечают в ООН.

Кроме того, редкие культуры обладают высоким коммерческим потенциалом и, если найти для них подходящий рынок сбыта, могут стать источником доходов для небольших фермерских хозяйств.

На фоне стремительного роста населения планеты специалисты ФАО подчеркивают необходимость использования всех доступных продовольственных ресурсов. Поэтому год объявлен Международным годом овощей и фруктов. Он будет посвящен распространению информации об их питательной ценности и пропаганде здорового образа жизни.