12:06
USD 83.50
EUR 102.36
RUB 1.13
Общество

Новогодняя ночь в Кыргызстане прошла без серьезных ЧП и инцидентов

Новогодняя ночь в Кыргызстане прошла спокойно, сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, общественный порядок на территории страны обеспечивали более 13 тысяч милиционеров. Сотрудниками органов внутренних дел и подразделений Внутренних войск МВД порядок обеспечен в полном объеме, серьезных нарушений не зарегистрировано.

Криминогенная обстановка в целом по республике оставалась достаточно спокойной — зафиксировано меньше преступлений, чем обычно.

В дежурных частях милиции 31 декабря в ЕРПП зарегистрировано 184 заявления, из них 112 преступлений и 72 проступка, а также 18 ДТП. В аварии скончался один человек. Девятнадцать человек получили телесные повреждения. За нарушение Правил дорожного движения составлено 2 тысячи 129 протоколов.

Утром 1 января обстановка в стране стабильная, сотрудники милиции продолжают нести усиленную службу по охране порядка, пресечению и раскрытию преступлений.

МВД призывает граждан к бдительности и повышенной ответственности, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы при посещении общественных мест, где проходят массовые мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178679/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Скучать не придется. Новогодняя программа мероприятий в Бишкеке для детей
Жаныбек Абиров уверен, что новый год станет временем новых достижений
Чудеса случаются. Кыргызстанцы рассказали о самых волшебных моментах своей жизни
Чемпионка мира Айсулуу Тыныбекова поздравила читателей 24.kg с Новым годом
Кыргызстанцев с Новым годом поздравил посол Великобритании с супругой
Солистка «Города 312» Светлана Назаренко поздравила кыргызстанцев с Новым годом
24.kg поздравляет читателей с Новым годом
Пожар в Бишкеке. Милиционеры вытащили из огня пострадавшего
Все будет «жарайт». Нурсултан Курсанали уулу пожелал веселья в каждом доме
Тилек Токтогазиев надеется, что новый год станет успешным для фермеров страны
Популярные новости
Молодая мать с&nbsp;грудным ребенком вынуждена попрошайничать из-за долга за&nbsp;свет Молодая мать с грудным ребенком вынуждена попрошайничать из-за долга за свет
Талайбек Байгазиев: Тариф на&nbsp;электроэнергию надо увеличивать Талайбек Байгазиев: Тариф на электроэнергию надо увеличивать
Силовик, депутат, коррупционер. Кого в&nbsp;КР считают антигероем года (опрос) Силовик, депутат, коррупционер. Кого в КР считают антигероем года (опрос)
Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о&nbsp;побеге брата Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о побеге брата
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
1 января, пятница
12:01
Скучать не придется. Новогодняя программа мероприятий в Бишкеке для детей Скучать не придется. Новогодняя программа мероприятий в...
11:21
Для граждан, взявших кредит по госипотеке до 1 октября 2019-го, снизят проценты
11:00
Жаныбек Абиров уверен, что новый год станет временем новых достижений
10:52
Новогодняя ночь в Кыргызстане прошла без серьезных ЧП и инцидентов
10:24
В Кыргызстане еще четыре медика заразились коронавирусом