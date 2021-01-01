Новогодняя ночь в Кыргызстане прошла без серьезных ЧП и инцидентов

Новогодняя ночь в Кыргызстане прошла спокойно, сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, общественный порядок на территории страны обеспечивали более 13 тысяч милиционеров. Сотрудниками органов внутренних дел и подразделений Внутренних войск МВД порядок обеспечен в полном объеме, серьезных нарушений не зарегистрировано.

Криминогенная обстановка в целом по республике оставалась достаточно спокойной — зафиксировано меньше преступлений, чем обычно.

В дежурных частях милиции 31 декабря в ЕРПП зарегистрировано 184 заявления, из них 112 преступлений и 72 проступка, а также 18 ДТП. В аварии скончался один человек. Девятнадцать человек получили телесные повреждения. За нарушение Правил дорожного движения составлено 2 тысячи 129 протоколов.

Утром 1 января обстановка в стране стабильная, сотрудники милиции продолжают нести усиленную службу по охране порядка, пресечению и раскрытию преступлений.

МВД призывает граждан к бдительности и повышенной ответственности, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы при посещении общественных мест, где проходят массовые мероприятия.