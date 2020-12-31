Пожар в Бишкеке. Милиционеры вытащили из огня пострадавшего

В Бишкеке в одном из зданий на улице Жукеева-Пудовкина произошел пожар. Возгорание случилось в 20.30. Прибывшие на место милиционеры спасли из огня пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

«Прибыв на место пожара, сотрудники милиции несмотря на полыхающий огонь, до приезда противопожарной службы, забежали вовнутрь, выломали железную решетку в проеме двери, обнаружили и вытащили пострадавшего, который уже находился в бессознательном состоянии. В настоящее время жизни мужчины ничто не угрожает, ему оказана первая медицинская помощь», — сообщили в УВД.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Октябрьского РУВД, причины возникновения пожара выясняются. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание.