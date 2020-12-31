Узнать о ворованных телефонах в Бишкеке теперь можно с помощью приложения

В ГУВД Бишкека презентовали мобильное приложение, где можно получить информацию о краденных телефонах в столице. Об этом сообщили в пресс-службе бишкекской милиции.

По ее данным, приложение можно установить через Play Market. В поиске нужно ввести «ГУВД г.Бишкек проверка телефонов» и загрузить приложение на мобильный телефон, далее набрать IMEI-код телефона для проверки в базе краденных устройств.

«Если мобильный телефон числится в базе данных краденных телефонов, то выйдет модель, какое УВД района Бишкека ведет расследование по краже и регистрационный номер ЕРПП. На сегодня в базе есть информация о тех телефонах, по которым граждане обращались с письменным заявлением в милицию», — проинформировали в ведомстве.