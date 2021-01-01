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Общество

Скучать не придется. Новогодняя программа мероприятий в Бишкеке для детей

Мэрия Бишкека подготовила развлекательную программу для маленьких жителей города на новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Список мероприятий, запланированных городскими властями:

  • 4 января в 12.00 в малом зале Дома культуры «Диалог» пройдет тренинг для детей «Модно быть здоровым»;
  • 5 января в 12.00 в малом зале Дома культуры «Диалог» состоится концерт «Поем со звездами» с участием эстрадных исполнителей и вокалистов детской школы искусств (ДШИ) № 2. В этот же день в МЦ «Жаштык» пройдет интеллектуальная викторина «Новый год шагает по планете»;
  • 6 января в 12.00 в малом зале Дома культуры «Диалог» запланирован рождественский благотворительный концерт ДШИ № 2;
  • 8 января в 12.00 в большом, малом залах ДК «Диалог» пройдут мастер-классы для детей и молодежи: «Культура речи», «Игра на гитаре и комузе», «Играем в лего», «Пять шагов к Instagram мечты»;
  • 9 января в 12.00 в малом зале ДК «Диалог» пройдет квест по новогодним мультфильмам. В МЦ «Жаштык» организуют полосу препятствий «Новогодний ниндзя»;
  • 10 января в 9.00 в малом зале ДК «Диалог» состоится молодежный челлендж «Детский сад у новогодней елки»;
  • 11 января в МЦ «Жаштык» планируют провести караоке-конкурс «Поем все вместе»;
  • 12 января в 15.00 в малом зале ДК «Диалог» пройдут мастер-классы по живописи, видеосъемке, рукоделию;
  • 13 января в МЦ «Жаштык» состоится спортивное мероприятие «Спортивная семья».

«Дорогие горожане, дети! Мы убедительно просим вас не забывать о санитарных правилах. Носите маски, обрабатывайте руки антисептиком и соблюдайте дистанцию. Берегите себя и своих близких!» — заключили в мэрии столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178660/
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