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Общество

Как не сжечь дом в новогодние праздники. Рекомендации Госэкотехинспекции

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности подготовила ряд рекомендаций, которые помогут избежать пожаров в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

«В первую очередь необходимо обеспечить помещения, где проводят мероприятия, первичными средствами пожаротушения — огнетушителями. Эвакуационные пути и выходы должны оставаться свободными. Необходимо быть предельно осторожными при использовании пиротехники», — говорится в сообщении.

пресс-службы Госэкотехинспекции
Фото пресс-службы Госэкотехинспекции

Госэкотехинспекция рекомендует покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах.

«Необходимо уделять внимание целостности продукта, применять пиротехнику исключительно по инструкции, в отдалении от горючих материалов и линии электропередачи», — рекомендуют специалисты.

В случае возникновения пожара следует немедленно обращаться в противопожарную службу МЧС КР по телефонам 101 и 112.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178659/
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