Руководство Октябрьского РУВД посетило семьи погибших боевых товарищей

В канун Нового года руководители Управления внутренних дел Октябрьского района Бишкека посетили семьи погибших боевых товарищей и поздравили их детей с наступающим праздником. Об этом сообщила пресс-служба управления.

«Девять сотрудников милиции Октябрьского РУВД отдали жизни, защищая безопасность граждан. Один из них, капитан милиции Самат Жээнбеков, в январе 2011 года погиб от рук экстремистов. Без отца остался ребенок, которому уже исполнилось 12 лет», — сообщили в УВД.

Сотрудники милиции вручили детям подарки, поговорили об учебе, о том, чем они занимаются и как помогают матерям.

«Мы всегда будем помнить подвиг коллег, пожертвовавших собой ради общества», — отметили в милиции.