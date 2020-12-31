11:31
USD 82.65
EUR 101.32
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 82,6 миллиона, умерли более 1,8 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 703 тысячи 331. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 82 миллиона 663 тысячи 945 человек. Больше всего зараженных в США (19 миллионов 739 тысяч 502), Индии (10 миллионов 244 тысячи 852), Бразилии (7 миллионов 619 тысяч 200), России (3 миллиона 100 тысяч 18), Франции (2 миллиона 657 тысяч 624), Великобритании (2 миллиона 440 тысяч 202), Турции (2 миллиона 194 тысячи 272), Италии (2 миллиона 83 тысячи 689), Испании (1 миллион 910 тысяч 218), Германии (1 миллион 719 тысяч 912) и Колумбии (1 миллион 626 тысяч 461).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 46,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 388 тысяч 104.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 804 тысячи 138. За сутки показатель вырос на 15 тысяч 407 человек. В том числе в США скончались 342 тысячи 312, Бразилии — 193 тысячи 875, Индии — 148 тысяч 439, Мексике — 124 тысячи 897, Италии — 73 тысячи 604 и Великобритании — 72 тысячи 657.

В Кыргызстане зарегистрировали 81 тысячу 34 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 200 тысяч 443, Узбекистане — 76 тысяч 985, Таджикистане — 13 тысяч 296.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178642/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 849 человек, 325 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 191 случай COVID-19 и пневмонии. Всего — 81 034
В Кыргызстане смертность от внебольничной пневмонии выросла в 2,3 раза
Для зараженных COVID-19 свободно 485 коек в медучреждениях Бишкека
«Британский» штамм коронавируса добрался до США и ОАЭ
В мире COVID-19 заразились свыше 81,9 миллиона, умерли более 1,7 миллиона
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 956 человек, 368 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане еще четыре медика заразились коронавирусом
Популярные новости
Талайбек Байгазиев: Тариф на&nbsp;электроэнергию надо увеличивать Талайбек Байгазиев: Тариф на электроэнергию надо увеличивать
Молодая мать с&nbsp;грудным ребенком вынуждена попрошайничать из-за долга за&nbsp;свет Молодая мать с грудным ребенком вынуждена попрошайничать из-за долга за свет
Силовик, депутат, коррупционер. Кого в&nbsp;КР считают антигероем года (опрос) Силовик, депутат, коррупционер. Кого в КР считают антигероем года (опрос)
Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о&nbsp;побеге брата Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о побеге брата
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
31 декабря, четверг
11:18
Выборы президента. ЦИК рассмотрит ответственность ОТРК за удаление дебатов Выборы президента. ЦИК рассмотрит ответственность ОТРК...
11:00
Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за год
10:35
В мире COVID-19 заразились свыше 82,6 миллиона, умерли более 1,8 миллиона
10:32
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
10:25
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек