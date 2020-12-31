В мире COVID-19 заразились свыше 82,6 миллиона, умерли более 1,8 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 703 тысячи 331. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 82 миллиона 663 тысячи 945 человек. Больше всего зараженных в США (19 миллионов 739 тысяч 502), Индии (10 миллионов 244 тысячи 852), Бразилии (7 миллионов 619 тысяч 200), России (3 миллиона 100 тысяч 18), Франции (2 миллиона 657 тысяч 624), Великобритании (2 миллиона 440 тысяч 202), Турции (2 миллиона 194 тысячи 272), Италии (2 миллиона 83 тысячи 689), Испании (1 миллион 910 тысяч 218), Германии (1 миллион 719 тысяч 912) и Колумбии (1 миллион 626 тысяч 461).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 46,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 388 тысяч 104.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 804 тысячи 138. За сутки показатель вырос на 15 тысяч 407 человек. В том числе в США скончались 342 тысячи 312, Бразилии — 193 тысячи 875, Индии — 148 тысяч 439, Мексике — 124 тысячи 897, Италии — 73 тысячи 604 и Великобритании — 72 тысячи 657.

В Кыргызстане зарегистрировали 81 тысячу 34 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 200 тысяч 443, Узбекистане — 76 тысяч 985, Таджикистане — 13 тысяч 296.