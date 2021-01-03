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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт, новогодний спектакль

5-8 января. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

4-8 января. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (на проспекте Манаса), 10.00-19.00.

18 декабря — 15 января. Выставка «Восточные напевы»

В экспозиции представлены более 30 живописных работ известных художников: Алмаза Шаршекеева, Сансыза Мирзираимова, Нурбека Матаева и Чынгыза Ормонбекова. Представлены работы от цветочных натюрмортов и декоративных композиций до абстрактных полотен и сюрреалистических картин, наполненных символизмом. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.

24 декабря — 24 января. Выставка «Новый соцреализм»

На выставке свои работы представят участники стипендиального проекта Tolon Museum Нюргуяна Иннокентьева, Омуркул уулу Базаркул, Саркын Сооронбаев, Бухрамжан Темиров, Таалай Усубалиев, а также приглашенные художники Таалай Курманов и Сансыз Мирзираимов.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

4-7 января. Спектакли «Зимний лес» и «Жаңы жылдык жомок»

Перед спектаклями детей будет ждать новогоднее представление.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 13.00.

2-31 января. Выставка динозавров-роботов

Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки.

Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00.

3-9 января. Зимние арт-каникулы

Участники будут творить с помощью самых различных материалов и инструментов: проволока, краска, пластилин, бумага, круглогубцы, зажимы; послушают лекцию об истории ювелирного искусства и сделают потом свои изделия. Будут лекции об Александре Колдере, Анри Матиссе и эксперименты с аппликацией.

Дом отдыха «Семья» (село Сары-Ой).

6 января. Концерт «Рождественские встречи»

Солисты Театра оперы и балета приготовили концерт русского романса.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

7 января. Кинопремьеры

«Чудо-женщина: 1984» (фэнтези, боевик). Чтобы обрести безграничное могущество, миллиардер Максвелл Лорд надеется найти магический артефакт при помощи британского археолога. По вине миллиардера археолог превращается в неуправляемую женщину-кошку. Противостоять обоим и вновь спасти человечество готова Чудо-женщина в лице обворожительной Галь Гадот.

«Рождество кота Боба» (семейный). До встречи с котом Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий пушистый хулиган все изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо. Ведь даже если у тебя пусто в кармане, а во всем городе отключили свет, праздник должен состояться!

8 января. Концерт «В ожидании чуда»

В этот вечер прозвучат всемирно известные рождественские произведения, гениальные шутки-пьесы Лероя Андерсона, музыка из мультфильмов, лучшие хиты кинематографии в исполнении Государственного филармонического оркестра.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178601/
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