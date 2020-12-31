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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане смертность от внебольничной пневмонии выросла в 2,3 раза

По сравнению с январем-октябрем 2019 года число умерших от внебольничной пневмонии увеличилось в 2,5 раза. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В январе-октябре 2020 года, по оперативным данным Министерства здравоохранения, зарегистрировали 30 тысяч случаев пневмонии. В прошлом году на этот же период было 26 тысяч случаев.

Наибольший рост заболеваемости пневмонией в Иссык-Кульской области — в 1,9 раза, Чуйской — в 1,3 раза, Бишкеке — на 24 процента.

В январе-сентябре 2020 года в общем числе умерших по причинам смерти более половины (52 процента) пришлось на болезни системы кровообращения, 11 процентов — на новообразования, 7 процентов — на болезни органов дыхания.

В январе-октябре 2019 года от пневмонии умерли 505 человек, что в общем числе случаев смерти от болезней органов дыхания составило около 33 процентов. В январе-октябре 2020 года их число достигло 1 тысячи 189 человек, или 53 процента.

В январе-октябре 2019 года на 100 тысяч населения насчитывалось 9 умерших от пневмонии, в то время как в январе-октябре 2020 года — 22, или в 2,3 раза больше. 

Наибольшее превышение среднереспубликанского показателя смертности от пневмонии отметили в Чуйской и Нарынской областях, Бишкеке, смертности от коронавирусной инфекции (COVID-19) — в Бишкеке и Оше, Нарынской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178600/
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