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Общество

Экс-президент страны Сооронбай Жээнбеков создал общественный фонд. Для чего?

Экс-президент страны Сооронбай Жээнбеков создал общественный фонд. Об этом сообщается на официальной странице бывшего главы государства в Facebook.

Отмечается, что цель фонда — содействие в повышении духовного, культурного и научного потенциала общества, а также поддержка созидательных инициатив, направленных на развитие страны. Деятельность фонда будет акцентирована на ведение социальных, культурных, благотворительных и иных полезных для страны дел.

Общественный фонд экс-президента зарегистрировали в органах юстиции Кыргызстана в начале декабря 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178588/
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