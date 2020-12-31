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Общество

Центры регистрации населения в январе не будут работать несколько дней

В Кыргызстане в начале января центры регистрации населения не будут работать несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, центральный аппарат ГРС, ЦОНы, отделы регистрации населения и транспорта, паспортизации, почтовой связи, архива и ЗАГС в новом году начнут работу с 4 января в обычном режиме.

«На следующей неделе 7 и 8 января также выходные дни. В остальные дни все сотрудники ГРС работают в штатном режиме. Просим вас планировать свой визит согласно производственному календарю», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178586/
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