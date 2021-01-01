Жаныбек Абиров уверен, что новый год станет временем новых достижений

Спикер Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров поздравил читателей 24.kg, жителей и гостей столицы с Новым годом.

Он отметил, что 2020 год был насыщен событиями, но, несмотря на все сложности и проблемы, принес городу и много хорошего, он не переставал развиваться.

«Многое удалось сделать. Но еще многое предстоит достичь. Уверен, что наступающий год станет для всех нас годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений. От всего сердца желаю, чтобы 2021 год принес в каждый дом, в каждую семью мир и согласие, тепло и уют, счастье и благополучие. Желаю, чтобы наша столица всегда была чистой, уютной, цвели клумбы, строились новые скверы, парки и социальные объекты, обустраивались детские площадки. Чтобы все вместе мы работали на благо нашего любимого города и гордились тем, что живем в Бишкеке», — отметил он.