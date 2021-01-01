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Общество

24.kg поздравляет читателей с Новым годом

Вот и наступил момент, которого все так ждали, — мы с надеждой и оптимизмом встречаем новый год!

2020-й был непростым и очень насыщенным. Кыргызстан еще никогда не сталкивался с таким количеством испытаний. Пандемия COVID-19, сотни и тысячи заболевших и умерших, длительный локдаун, подкосивший нашу экономику, парламентские выборы, обернувшиеся массовыми митингами и отставкой президента.

Команда 24.kg переживала эти события вместе с читателями. Наши журналисты всегда были в центре событий, держали кыргызстанцев в курсе происходящего, давали им информацию из первых рук.

Несмотря на трудности и потери, этот год все равно принес каждому из нас большие и маленькие радости. Пусть все они останутся с нами и приумножатся в новом году!

2021 год уже наступил, он запланировал для нас много сюрпризов и потрясений, радостей и чудес, проблем и открытий. И то, какие из них выступят на первый план, зададут тон происходящему, определят, каким станет год для кыргызстанцев, во многом зависит от каждого из нас.

Мы смотрим в будущее с воодушевлением — у нас много планов, нам есть чем удивить и обрадовать читателей. И мы рады, что вы с нами!

С Новым годом!

С уважением команда 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178558/
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