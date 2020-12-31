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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 191 случай COVID-19 и пневмонии. Всего — 81 034

В Кыргызстане за сутки выявили 191 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 64 случая, Оше — 4, Чуйской области — 46, Ошской — 9, Таласской — 7, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 27, Джалал-Абадской — 24, Баткенской — 5.

С марта в республике официально зарегистрировали 81 тысячу 34 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178551/
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