В Кыргызстане за сутки выявили 191 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 64 случая, Оше — 4, Чуйской области — 46, Ошской — 9, Таласской — 7, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 27, Джалал-Абадской — 24, Баткенской — 5.

С марта в республике официально зарегистрировали 81 тысячу 34 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.