Ролик с танцем роботов Boston Dynamics набирает популярность в Сети

Роботы компании Boston Dynamics впервые станцевали вместе под хит шестидесятых годов Do You Love Me в честь Нового года. Об этом пишет Forbes.ru.

Новогоднее видео с танцующими роботами компания разместила на своем YouTube-канале. Ролик посмотрели больше 2,5 миллиона пользователей.

Читайте по теме Четвероногий робот Boston Dynamics официально поступил в продажу

На видеозаписи четыре робота трех разных типов танцуют под хит 1962 года Do You Love Me группы The Contours. Сначала под композицию танцуют два человекоподобных робота Atlas, потом к ним присоединяется робот-собака Spot, а под конец композиции — робот на колесах Handle. Танцы роботы демонстрировали и ранее, но по отдельности. Вчетвером на одной площадке они танцевали впервые.

«Вся наша команда собралась вместе для того, чтобы отпраздновать начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым. Счастливого Нового года от всех нас в Boston Dynamic», — говорится в подписи к видеоролику с танцем четырех роботов.