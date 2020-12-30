23:21
USD 82.84
EUR 101.44
RUB 1.12
Общество

Ролик с танцем роботов Boston Dynamics набирает популярность в Сети

Роботы компании Boston Dynamics впервые станцевали вместе под хит шестидесятых годов Do You Love Me в честь Нового года. Об этом пишет Forbes.ru.

Новогоднее видео с танцующими роботами компания разместила на своем YouTube-канале. Ролик посмотрели больше 2,5 миллиона пользователей.

Читайте по теме
Четвероногий робот Boston Dynamics официально поступил в продажу

На видеозаписи четыре робота трех разных типов танцуют под хит 1962 года Do You Love Me группы The Contours. Сначала под композицию танцуют два человекоподобных робота Atlas, потом к ним присоединяется робот-собака Spot, а под конец композиции — робот на колесах Handle. Танцы роботы демонстрировали и ранее, но по отдельности. Вчетвером на одной площадке они танцевали впервые.

«Вся наша команда собралась вместе для того, чтобы отпраздновать начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым. Счастливого Нового года от всех нас в Boston Dynamic», — говорится в подписи к видеоролику с танцем четырех роботов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178549/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Тренер клуба «Рубин» Леонид Слуцкий снял клип к Новому году. Интернет в восторге
Пять стран для отдыха. Где можно встретить Новый год и во сколько это обойдется
27 процентов людей готовы завести роман с роботом
В Японии 18-метровый робот Gundam сделал первые шаги
Матчи при пустых трибунах. Роботы вместо зрителей возмутили болельщиков
Четвероногий робот Boston Dynamics официально поступил в продажу
Робот-официант LG вышел на работу в ресторане Сеула
Кошку-робота создала китайская компания
Роботов Digit научили совместной работе
Впечатляющим трюкам научили робота Boston Dynamics
Популярные новости
Талайбек Байгазиев: Тариф на&nbsp;электроэнергию надо увеличивать Талайбек Байгазиев: Тариф на электроэнергию надо увеличивать
Силовик, депутат, коррупционер. Кого в&nbsp;КР считают антигероем года (опрос) Силовик, депутат, коррупционер. Кого в КР считают антигероем года (опрос)
Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о&nbsp;побеге брата Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о побеге брата
Молодая мать с&nbsp;грудным ребенком вынуждена попрошайничать из-за долга за&nbsp;свет Молодая мать с грудным ребенком вынуждена попрошайничать из-за долга за свет
Бизнес
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
Зажигайте елочку и&nbsp;получайте новогодние подарки в&nbsp;приложении &laquo;Мой Beeline&raquo;! Зажигайте елочку и получайте новогодние подарки в приложении «Мой Beeline»!
Коллективу ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; представили нового председателя правления Коллективу ОАО «Кыргызтелеком» представили нового председателя правления
30 декабря, среда
23:15
Ролик с танцем роботов Boston Dynamics набирает популярность в Сети Ролик с танцем роботов Boston Dynamics набирает популяр...
22:41
Тренер клуба «Рубин» Леонид Слуцкий снял клип к Новому году. Интернет в восторге
22:24
Мошенники организовали в WhatsApp поддельный розыгрыш Huawei
22:00
Чудаки парковки. Владелец оставил свою машину на велодорожке
21:34
Мусор не убирают в микрорайоне «Восток-5»