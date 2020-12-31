Читателей 24.kg поздравил с наступающим Новым годом председатель ГСИН

Председатель Государственной службы исполнения наказаний Аскат Эгембердиев поздравляет читателей 24.kg, сотрудников службы и всех кыргызстанцев с наступающим Новым годом.

«В новом году душа каждого человека наполняется любовью и благодарностью, добротой и милосердием, каждый стремится к обновлению, совершенствованию и развитию.

Пользуясь случаем, позвольте мне поздравить с наступающим Новым годом весь личный состав Государственной службы исполнения наказаний, который посвящает жизнь служению родине, обеспечивая безопасность общества, сохраняя мир и спокойствие граждан, защищая их законные интересы. Поздравляю также наших дорогих ветеранов, которые своей образцовой службой указывают путь молодым сотрудникам. Поздравляю с наступающим Новым годом семьи наших сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, а также всех кыргызстанцев!

Пусть наступающий год будет успешным и плодотворным! Желаю, чтобы он принес радость и спокойствие народу Кыргызстана, создал условия для дальнейшего процветания и развития страны! Желаю, чтобы в новом году в каждой семье царили радость и согласие! С праздником! С наступающим новым, 2021 годом вас!» — сказал он.