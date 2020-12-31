Пока мы празднуем Новый год. О тех, без кого это было бы невозможно

31 декабря за большим столом традиционно собираются самые родные и близкие. Новогоднюю ночь мы проводим весело и душевно, озвучивая самые искрение и добрые желания. И, как правило, не задумываемся, что есть те, кто даже в праздничные дни не может и не имеет права остановить свою работу. Ради нашего комфорта.
Чтобы нам было хорошо и весело, без происшествий и бытовых неприятностей, представителям некоторых профессий приходится круглосуточно нести службу.
24.kg расскажет о тех, кто будет встречать Новый год на своих рабочих местах в штатном режиме.
Пограничники и МЧСВоеннослужащие Пограничной службы страны работают в сложных климатических условиях высокогорья. Пограничный Новый год начнется в 20.00 31 декабря, потому что у них сутки начинаются раньше, чем у других кыргызстанцев.
В новогоднюю ночь, когда все люди сядут за празднично накрытый стол, пограничники будут нести службу и охранять государственную границу. В течение суток несколько тысяч военнослужащих выйдут в наряды с боевым оружием.
Отмечать Новый год на работе будут и сотрудники МЧС. Для диспетчеров службы 112 это обычная ночь, когда нужно выйти на работу и оперативно реагировать на звонки горячей линии.
Милиция и скорая помощьСотрудники милиции тоже будут трудиться, как и в любой другой день для недопущения инцидентов на праздники. Как рассказали в МВД, с 30 декабря 2020 года по 1 января 2021-го, личный состав органов внутренних дел перешел на усиленный режим несения службы.
Патрулировать столицу в усиленном режиме будут и сотрудники Патрульной службы милиции. На работу выходят все 110 экипажей по два человека в каждом. Для оцепления на площади Ала-Тоо задействовали 230 работников полка УПСМ.
«Обеспечиваем максимальное количество выездных бригад. Дополнительно сформировали запас медикаментов, изделий медицинского назначения. Все выходные дни закрепили за ответственными лицами из администрации в соответствии с приказами Минздрава и Городского управления здравоохранения», — рассказал 24.kg заведующий реанимационным отделением Центра экстренной медицины Егор Борисов.
Коммунальные службыВ преддверии новогодних праздников в «Северэлектро» усилили контроль работы электросетей по Бишкеку, Чуйской и Таласской областям. Электрики будут работать усиленно.
Сегодня ночью, чтобы сохранить центральную площадь Ала-Тоо и центр Бишкека в чистоте, на свои смены выйдут около 60 сотрудников муниципального предприятия «Тазалык». Предприятие задействует спецтехнику.
Трудиться для народа будут все коммунальные службы.
Найдите минуту в эту праздничную ночь, чтобы поблагодарить всех тех, кто делает нашу жизнь удобнее, комфортнее и безопаснее.