Пока мы празднуем Новый год. О тех, без кого это было бы невозможно

31 декабря за большим столом традиционно собираются самые родные и близкие. Новогоднюю ночь мы проводим весело и душевно, озвучивая самые искрение и добрые желания. И, как правило, не задумываемся, что есть те, кто даже в праздничные дни не может и не имеет права остановить свою работу. Ради нашего комфорта.

Чтобы нам было хорошо и весело, без происшествий и бытовых неприятностей, представителям некоторых профессий приходится круглосуточно нести службу.

24.kg расскажет о тех, кто будет встречать Новый год на своих рабочих местах в штатном режиме.

Пограничники и МЧС

Военнослужащие Пограничной службы страны работают в сложных климатических условиях высокогорья. Пограничный Новый год начнется в 20.00 31 декабря, потому что у них сутки начинаются раньше, чем у других кыргызстанцев.

В новогоднюю ночь, когда все люди сядут за празднично накрытый стол, пограничники будут нести службу и охранять государственную границу. В течение суток несколько тысяч военнослужащих выйдут в наряды с боевым оружием.





Несмотря на сильнейшие морозы при температуре −45 градусов, в стужу и пургу пограничники и служебные животные выполняют задачи по обеспечению национальной безопасности страны.

Дозор на рубежах родины служит в сложных ландшафтных условиях на высоте от 2 тысяч 500 до 3 тысяч метров над уровнем моря.

Отмечать Новый год на работе будут и сотрудники МЧС. Для диспетчеров службы 112 это обычная ночь, когда нужно выйти на работу и оперативно реагировать на звонки горячей линии.

Пожарникам и спасателям расслабляться в праздничную ночь нельзя. В любой момент нужно быть наготове, чтобы отправиться на вызов.

Милиция и скорая помощь

Обеспечивать общественный порядок на территории Кыргызстана в новогоднюю ночь будут более 13 тысяч милиционеров, в Бишкеке — больше 5 тысяч.

Чтобы кыргызстанцы отметили праздники без происшествий, в МЧС напомнили о правилах пожарной безопасности в осенне-зимний период. Самое главное — не оставлять без присмотра включенные электрические приборы.Сотрудники милиции тоже будут трудиться, как и в любой другой день для недопущения инцидентов на праздники. Как рассказали в МВД, с 30 декабря 2020 года по 1 января 2021-го, личный состав органов внутренних дел перешел на усиленный режим несения службы.

Патрулировать столицу в усиленном режиме будут и сотрудники Патрульной службы милиции. На работу выходят все 110 экипажей по два человека в каждом. Для оцепления на площади Ала-Тоо задействовали 230 работников полка УПСМ.



С 28 декабря Центр экстренной медицины тоже перешел на усиленный режим работы.



«Обеспечиваем максимальное количество выездных бригад. Дополнительно сформировали запас медикаментов, изделий медицинского назначения. Все выходные дни закрепили за ответственными лицами из администрации в соответствии с приказами Минздрава и Городского управления здравоохранения», — рассказал 24.kg заведующий реанимационным отделением Центра экстренной медицины Егор Борисов.

Коммунальные службы

В преддверии новогодних праздников в «Северэлектро» усилили контроль работы электросетей по Бишкеку, Чуйской и Таласской областям. Электрики будут работать усиленно.



Например, специалисты Уларбек Билалов и Санжар Басылов выйдут на смену в новогоднюю ночь для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения.



На период праздников в электрических сетях создали дополнительный аварийный запас материалов, подготовили автотехнику. В канун Нового года организовали дополнительное дежурство руководящих работников «Северэлектро» и Таласского филиала компании.

Сегодня ночью, чтобы сохранить центральную площадь Ала-Тоо и центр Бишкека в чистоте, на свои смены выйдут около 60 сотрудников муниципального предприятия «Тазалык». Предприятие задействует спецтехнику.





Отдыхать работники «Тазалыка» практически не будут, потому что 1 января с раннего утра в штатном режиме на работу выходят 655 дворников, 120 грузчиков, 18 озеленителей и 45 единиц спецтехники.

Трудиться для народа будут все коммунальные службы.

Найдите минуту в эту праздничную ночь, чтобы поблагодарить всех тех, кто делает нашу жизнь удобнее, комфортнее и безопаснее.