ОАО «Северэлектро» приостановило выдачу техусловий на трехфазный ввод

ОАО «Северэлектро» приостановило выдачу технических условий на трехфазный ввод для бытовых нужд. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 28 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года ОАО «Северэлектро» приостановило выдачу технических условий на трехфазный ввод хозяйственных нужд для бытовых потребителей. Такие меры приняты для успешного прохождения зимнего периода, а также для надежного, бесперебойного электроснабжения населения.

Отмечается, что суточное потребление электроэнергии по Чуйской и Таласской областям и Бишкеку растет с каждым днем, а успешное прохождение зимнего периода и максимальных нагрузок будет определяться надежностью работы электросетей. ОАО «Северэлектро» с декабря призывает потребителей соблюдать режим потребления электроэнергии в часы максимальных нагрузок.

«Компания проводит разъяснительную работу среди бюджетных организаций о соблюдении лимита по вопросам энергосбережения. Сотрудники ОАО «Северэлектро» информируют население о соблюдении режима потребления электрической энергии и рациональному использованию электроприборов в часы утреннего и вечернего максимума нагрузок. ОАО «Северэлектро» делает все возможное, чтобы свет и тепло были в каждом доме, и сейчас мы надеемся на ваше понимание», — говорится в сообщении.