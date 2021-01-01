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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 1 января 1955 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 1 января 1955 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −27,5 градуса.

Самым теплым 1 января было в 1976-м, когда температура составила +17 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры января для столицы составляет −2,7 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был январь 1976 года со средней температурой +1,6 градуса.

Самым холодным — январь 1969-го со среднемесячной температурой −12 градусов.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 1 января ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит −8-10 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до −3-5 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178520/
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