Для зараженных COVID-19 свободно 485 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 485 свободных койко-мест для болеющих коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 30 декабря:
- Национальный хирургический центр — 7 мест;
- Национальный госпиталь (урологический центр) — 53;
- Национальный центр фтизиатрии — 23;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 28;
- Городская клиническая больница № 1 — 23;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 230;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 9;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 16;
- Клинический родильный дом № 2 — 17;
- Республиканский центр наркологии — 79.
С марта в республике зарегистрировали 80 тысяч 843 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.