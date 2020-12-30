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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободно 485 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 485 свободных койко-мест для болеющих коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 30 декабря:

  • Национальный хирургический центр — 7 мест;
  • Национальный госпиталь (урологический центр) — 53;
  • Национальный центр фтизиатрии — 23;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 28;
  • Городская клиническая больница № 1 — 23;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 230;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 9;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 16;
  • Клинический родильный дом № 2 — 17;
  • Республиканский центр наркологии — 79.

С марта в республике зарегистрировали 80 тысяч 843 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178509/
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