11:00
USD 82.84
EUR 101.44
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

«Британский» штамм коронавируса добрался до США и ОАЭ

Штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружили в США в штате Колорадо, следует из заявления губернатора штата Джареда Полиса. Об этом сообщило РИА Новости.

«Сегодня мы обнаружили первый случай заражения штаммом COVID-19 B.1.1.7, тем же вариантом, который обнаружили в Великобритании», — написал Джаред Полис в Twitter.

Согласно заявлению, заболевший мужчина не был в поездках в последнее время.

Читайте по теме
В мире COVID-19 заразились свыше 81,9 миллиона, умерли более 1,7 миллиона

Кроме того, несколько случаев заражения «британским» штаммом коронавируса выявили в ОАЭ, заявил официальный представитель правительства Омар Абдеррахман аль-Хаммади.

«На территории ОАЭ подтвердили несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса у граждан, прибывших в ОАЭ из других стран», — сказал он, не уточнив, из каких стран приехали эти люди.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178498/
просмотров: 508
Версия для печати
Материалы по теме
Для зараженных COVID-19 свободно 485 коек в медучреждениях Бишкека
В мире COVID-19 заразились свыше 81,9 миллиона, умерли более 1,7 миллиона
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 956 человек, 368 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане еще четыре медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
В Кыргызстане выявили 189 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 80 843
ВОЗ: COVID-19 станет эндемическим заболеванием, как грипп
В Бишкеке и Чуйской области открылись новые модульные больницы
В мире COVID-19 заразились свыше 81,2 миллиона, умерли более 1,7 миллиона
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 62 человека, 383 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
Талайбек Байгазиев: Тариф на&nbsp;электроэнергию надо увеличивать Талайбек Байгазиев: Тариф на электроэнергию надо увеличивать
Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о&nbsp;побеге брата Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о побеге брата
Силовик, депутат, коррупционер. Кого в&nbsp;КР считают антигероем года (опрос) Силовик, депутат, коррупционер. Кого в КР считают антигероем года (опрос)
В&nbsp;Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов В Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов
Бизнес
Итоги-2020. Несмотря на&nbsp;пандемию, &laquo;Газпром&raquo; исполняет свои обязательства Итоги-2020. Несмотря на пандемию, «Газпром» исполняет свои обязательства
Кыргызский продукт получил престижную награду в&nbsp;Лондоне Кыргызский продукт получил престижную награду в Лондоне
Впервые в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; online-касса от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo;! Впервые в Кыргызстане — online-касса от «Халык Банка»!
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; теперь и&nbsp;в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» теперь и в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
30 декабря, среда
10:46
На 12 тысяч 500 сомов оштрафовали охотника в Нарынской области На 12 тысяч 500 сомов оштрафовали охотника в Нарынской...
10:42
Для зараженных COVID-19 свободно 485 коек в медучреждениях Бишкека
10:31
В Бишкеке прошел Открытый кубок города по пятиборью
10:28
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 декабря
10:25
Избиение шестилетнего Рамазана. Дело передано в суд