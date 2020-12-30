«Британский» штамм коронавируса добрался до США и ОАЭ

Штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружили в США в штате Колорадо, следует из заявления губернатора штата Джареда Полиса. Об этом сообщило РИА Новости.

«Сегодня мы обнаружили первый случай заражения штаммом COVID-19 B.1.1.7, тем же вариантом, который обнаружили в Великобритании», — написал Джаред Полис в Twitter.

Согласно заявлению, заболевший мужчина не был в поездках в последнее время.

Кроме того, несколько случаев заражения «британским» штаммом коронавируса выявили в ОАЭ, заявил официальный представитель правительства Омар Абдеррахман аль-Хаммади.

«На территории ОАЭ подтвердили несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса у граждан, прибывших в ОАЭ из других стран», — сказал он, не уточнив, из каких стран приехали эти люди.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.