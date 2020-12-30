В мире COVID-19 заразились свыше 81,9 миллиона, умерли более 1,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 700 тысяч 11. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 81 миллион 960 тысяч 614 человек. Больше всего зараженных в США (19 миллионов 548 тысяч 706), Индии (10 миллионов 224 тысячи 303), Бразилии (7 миллионов 563 тысячи 551), России (3 миллиона 73 тысячи 923), Франции (2 миллиона 631 тысяча 110), Великобритании (2 миллиона 389 тысяч 963), Турции (2 миллиона 178 тысяч 580), Италии (2 миллиона 67 тысяч 487), Испании (1 миллион 893 тысячи 502), Германии (1 миллион 692 тысячи 109) и Колумбии (1 миллион 614 тысяч 822).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 46,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 326 тысяч 727.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 788 тысяч 731. За сутки показатель вырос на 14 тысяч 601 человека. В том числе в США скончались 338 тысяч 544, Бразилии — 192 тысячи 681, Индии — 148 тысяч 153, Мексике — 123 тысячи 845, Италии — 73 тысячи 29 и Великобритании — 71 тысяча 675.

В Кыргызстане зарегистрировали 80 тысяч 843 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 199 тысяч 385, Узбекистане — 76 тысяч 907, Таджикистане — 13 тысяч 265.