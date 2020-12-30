В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 956 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 791 пациент, в больницах — 1 тысяча 165.

В том числе 55 человек — в крайне тяжелом состоянии, 313 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (783 человека, или 67,2 процента) оценивают как средней тяжести. Только 14 человек (1,2 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 290 человек. В Бишкеке выздоровели 93 человека, Оше — 8, Чуйской области — 96, Ошской — 17, Таласской — 3, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 36, Джалал-Абадской — 23, Баткенской — 7. С начала марта выздоровели 75 тысяч 624 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.