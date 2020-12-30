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Общество

Следствие против главы Верховного суда Гульбары Калиевой начато еще весной

Следствие против председателя Верховного суда Гульбары Калиевой было начато еще весной 2020 года. Об этом в интервью «Азаттыку» заявила сама Гульбара Калиева.

По ее словам, о следствии она узнала только в сентябре.

«Дело было начато в апреле-мае, но мне стало известно только 21-22 сентября. К нам пришли сотрудники ГКНБ, провели выемку документов и даже забрали некоторые компьютеры. Я сказала, чтобы им не мешали, иначе они могут заявить о воспрепятствовании следствию. То есть это началось не при Ташиеве, а еще в апреле-мае, и стало известно мне в сентябре», — рассказала глава Верховного суда.

Гульбара Калиева отметила, что она не знала сути уголовного дела, так как следствие ни разу не обращалось к ней. По ее словам, сотрудники ГКНБ приходили к сотрудникам Верховного суда, руководителю аппарата, но она никого не видела.

«Я не видела никаких материалов. Я пыталась встретиться с президентом, но у него не было времени. Пыталась встретиться с заместителем руководителя аппарата [президента], но он тоже был занят. Завотделом сказал, что ничего не решает», — заключила Гульбара Калиева.

Отметим, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178485/
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Дословно. Председатель Верховного суда Кыргызстана Гульбара Калиева
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