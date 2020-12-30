В Кыргызстане за сутки выявили еще 189 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 65 случаев, Чуйской области — 63, Ошской — 13, Таласской — 3, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 24, Джалал-Абадской — 10, Баткенской — 8.

С марта в республике зарегистрировали 80 тысяч 843 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.