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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 189 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 80 843

В Кыргызстане за сутки выявили еще 189 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 65 случаев, Чуйской области — 63, Ошской — 13, Таласской — 3, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 24, Джалал-Абадской — 10, Баткенской — 8.

С марта в республике зарегистрировали 80 тысяч 843 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178484/
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