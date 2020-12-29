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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке и Чуйской области открылись новые модульные больницы

В Бишкеке и Чуйской области открылись новые модульные больницы. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, проекты были завершены менее чем за месяц и полностью профинансированы Республикой Узбекистан. Одна больница на 176 коек открылась на территории Национального госпиталя, вторая, на 24 койки, — на территории Чуйской областной больницы.

«Узбекистан одним из первых оказал поддержку Кыргызстану во время пандемии. Из соседней страны были отправлены кислородные концентраторы, респираторы и другие медицинские изделия и легкие модульные конструкции на 400 коек», — сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на церемонии открытия.

В Минздраве отметили, что ранее при поддержке Узбекистана в Кадамджайском районе открыта инфекционная больница на 200 коек. Все медицинские организации полностью оснащены необходимым медицинским оборудованием и мебелью, для пациентов созданы все условия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178439/
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