Картина «Акыркы көч» попала в конкурс кинофестиваля в Бангладеш

Картина «Акыркы көч» («Дорога в рай») режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу отобрана в официальный конкурс полнометражных картин на престижном кинофестивале Dhaka International Film Festival (Бангладеш). Об этом 24.kg сообщили в национальной киностудии «Кыргызфильм».

Главный герой фильма Кубат Алиев, выдающийся писатель на пенсии, вдовец, живет один в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг — писатель Сапар тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение, но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за его долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу.

В фильме снялись Марат Алышпаев, Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова, Омурзак Токтомуратов. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.

Фестиваль будет проходить с 16 по 24 января 2021 года.