30 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-12.00 — улица Мурас-Ордо;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-23 — Чуй-28);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Ташкентской, Манаса, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Шералиева, Чортекова, Кара-Коо, Он-Арча, Баха, Мин-Куш);
- 15.00-18.00 — улица Эгинчиева;
- 12.00-15.00 — микрорайон «Достук», 1, 4-9, 9в, 10, 10в.
2Чуйская область
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, 31-135; 182-277; Колхозная, Свердлова, Фрунзе, Советская, детский сад), Романовка (улицы Фрунзе, Полевая), Нижне-Чуйское (улицы Зеленая, Фрунзе, Саратовская, Чуйская), город Шопоков (улицы Гоголя, Пионерская, Комсомольская, Токтогула, Фрунзе);
- 8.30-17.00 — села Сары-Булак (улица Ленина), Калининское (улицы Есенина, Молодая Гвардия, Центральная, Калинина), город Кара-Балта (улицы Шопокова, Дружба, Горная, Калининская, Студенческая);
- 9.00-17.00 — села Петровка, Александровка (улица Масанчина), Большевик (улица Шопокова), Беловодское (улица Крупская);
- 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Чехова, Молодежная, Ленина, Советская, Фрунзе, Крупская, Маяковская), Киршелк (улицы Биримдик, Мичурина).
4Баткенская область
- 8.30-16.30 — город Кызыл-Кия (улицы Ленина, 4, 6, 8, Чехова, 3-5, 9, 11, 13, Маяковского, 2а, 4, 6, 6а, Юбилейная, 5, 9, Токтогула, Баялинова, Джамбульская, Октябрьская, Оморкулова, Панфилова, Краснопартизанская, Шевченко, Боконбаева, Джальская, Карла Маркса, Комсомольская, Масалиева, Нооруз, Новая, Пролетарская, Советская, Хрипченко, Солнышко, Шопокова).