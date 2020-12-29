30 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-12.00 — улица Мурас-Ордо;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-23 — Чуй-28);

9.30-17.00 — отрезки улиц Ташкентской, Манаса, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Шералиева, Чортекова, Кара-Коо, Он-Арча, Баха, Мин-Куш);

15.00-18.00 — улица Эгинчиева;

12.00-15.00 — микрорайон «Достук», 1, 4-9, 9в, 10, 10в.