Тилек Токтогазиев: Миллиарды сомов не поступают в бюджет Кыргызстана

Миллиарды сомов не поступают в бюджет Кыргызстана. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

По его словам, две недели назад он стал свидетелем коррупционной схемы. Министр утверждает, что меньше чем за час бюджет лишился 340 тысяч сомов, и это только единичный случай.

«Когда я ездил в Сосновку, проехали две фуры. Они знали, что я там буду, но тем не менее перевозили скот. Из 60 коров только у 15 были бирки, у остальных 45 — нет. Что это за животные, есть ли болезни или медицинская справка — никто не знает. По финансовым документам одна корова обошлась покупателю в 3 тысячи российских рублей. Рыночная цена коров 50 тысяч сомов. Если умножить на 60, то получится 3 миллиона сомов. Если убрать 12-процентный налог, то это 360 тысяч сомов. Они написали по 3 тысячи сомов, то есть налог составляет около 20 тысяч. Итого 340 тысяч не поступило в бюджет Кыргызстана меньше чем за час, и это единичный случай. Если начать копать, то можно обнаружить такие махинации везде. В бюджет страны не поступают миллиарды сомов», — сказал министр.