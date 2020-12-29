В 2020 году во всем мире убито 50 журналистов. Об этом говорится в ежегодном обзоре международной организации «Репортеры без границ» (RSF).

По ее данным, в то время как число журналистов, убитых в странах, находящихся в состоянии войны, продолжает падать.

Все больше журналистов убивают в странах, не находящихся в состоянии войны.

«50 случаев убийства журналистов в связи с их работой в период с 1 января по 15 декабря 2020 года. Аналогично в 2019-м (когда было убито 53 представителя СМИ), хотя в этом году на местах работало меньше журналистов из-за пандемии COVID-19», — говорится в статье.

Как отмечается, все больше журналистов убивают в странах, которые считаются «мирными». В 2016 году 58 процентов жертв СМИ произошло в зонах боевых действий. Сейчас только 32 процента погибших приходится на раздираемые войной страны, такие как Сирия или Йемен, или страны с конфликтами низкой или средней интенсивности, такие как Афганистан и Ирак.

«Другими словами, 68 процентов (более двух третей) погибших приходится на страны, «живущие в мире», прежде всего в Мексике (при этом погибло восемь журналистов), Индии (четыре), Филиппинах (три) и Гондурасе (три)», — подчеркивают в организации.

Отмечается, что 84 процента были преднамеренно убиты (в 2019 году таких было 63 процента случаев). С некоторыми расправились особенно варварским образом.

В Мексике Хулио Вальдивия Родригес, репортер ежедневной газеты El Mundo, был найден обезглавленным в восточном штате Веракрус, а Виктор Фернандо Альварес Чавес, редактор местного новостного сайта Punto x Punto Noticias, — разрублен на куски в западном штате в городе Акапулько. В Индии Ракеш «Нирбхик» Сингх, репортер газеты Rashtriya Swaroop, был заживо сожжен в декабре после того, как его облили легковоспламеняющимся дезинфицирующим средством для рук на спиртовой основе в своем доме в северном штате Уттар-Прадеш людьми, посланными местным чиновником, коррупционные действия которого он критиковал, в то время как Исравел Мозес, тележурналист из юго-восточного штата Тамил Наду, был зарублен до смерти мачете.

В ежегодном обзоре этого года журналистов, которые были задержаны, взяты в заложники или пропали без вести в конце года, опубликованном 14 декабря, было 387 журналистов. «Это практически то же самое, что и год назад, и означает, что количество задержанных журналистов во всем мире все еще находится на исторически высоком уровне», — подчеркивают в организации.

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Уточняется, что в 2020 году также на 35 процентов увеличилось количество произвольно задержанных женщин-журналистов.

«14 журналистов, арестованных в связи с освещением пандемии, все еще находятся под стражей», — заключили в RSF.