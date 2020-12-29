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Общество

Свыше $705 тысяч получит Минсельхоз от Всемирного банка

Свыше $705 тысяч получит Минсельхоз от Всемирного банка. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

По его информации, департамент по проекту Всемирного банка «Экономическое развитие регионов» подготовил проект на общую сумму $705 тысяч 700 для Ошского управления по карантину растений.

«Целью проекта является повышение потенциала Ошской области, одним из компонентов которого будет усиление работы Ошского управления. В настоящий момент Жогорку Кенеш одобрил получение от Всемирного банка финансовых средств на этот проект», — сказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178395/
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