Свыше $705 тысяч получит Минсельхоз от Всемирного банка. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

По его информации, департамент по проекту Всемирного банка «Экономическое развитие регионов» подготовил проект на общую сумму $705 тысяч 700 для Ошского управления по карантину растений.

«Целью проекта является повышение потенциала Ошской области, одним из компонентов которого будет усиление работы Ошского управления. В настоящий момент Жогорку Кенеш одобрил получение от Всемирного банка финансовых средств на этот проект», — сказали в ведомстве.