В Бишкеке 1 января облачно. Температура воздуха ожидается -3 градуса. День увеличился до 9 часов 5 минут.

Коллектив 24.kg поздравляет своих читателей с наступившим, 2021 годом. В Кыргызстане сегодня выходной день.

У кого намечается той

Шабданбек Кулуев

Родился 1 января 1942 года в селе Чаек Джумгальского района. Соавтор текста гимна КР.

Жыргалбек Сагынбаев

Родился 1 января 1971 года в селе Кочкор Нарынской области. Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

Данияр Мукашев

Родился 1 января 1975 года во Фрунзе. Посол КР в Швейцарии, в Итальянской Республике, в Княжестве Лихтенштейн, в Сан-Марино, постоянный представитель КР при ООН и других международных организациях в Женеве.

Жумабек Салымбеков

Родился 1 января 1977 года. Депутат Бишкекского горкенеша (СДПК).

Бакыт Джусупов

Родился 1 января 1981 года. Посол КР в Австрии, в Венгрии, в Словакии, в Чехии, постоянный представитель КР при ОБСЕ и других международных организациях в Вене.

Чынасыл Чыныбаев

Родился 1 января 1986 года. Глава муниципальной администрации мэрии Бишкека по Ленинскому административному району.

Памятные даты

Открыт Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева

Фото из интернета. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева

В 1935 году во Фрунзе был открыт Национальный музей искусств имени Гапара Айтиева.

Основой музейной коллекции стали 72 произведения русских художников, поступившие из Государственной Третьяковской галереи и Наркомпроса РСФСР, лично отобранные основателем музея, основоположником кыргызской живописи Семеном Чуйковым. Фонды музея систематически пополняются работами художников Кыргызстана.

Сегодня музейное собрание насчитывает около 18 тысяч единиц хранения.

В Кыргызстане введены в оборот монеты

Фото из интернета. Монеты номиналом три сома

1 января 2008 года вошли в оборот первые монеты с момента обретения независимости.

В комплект входили монеты номиналом 5 сомов, 3 сома, 1 сом, а также 50 тыйынов, 10 тыйынов и 1 тыйын.

Состоялась премьера мультфильма «Ну, погоди!»

«Ну, погоди!» — культовый советский и российский мультсериал.

История этого мультфильма началась в 1969 году. Режиссер Геннадий Сокольский снял нулевую серию для мультжурнала «Веселая карусель», главная идея которой легла в основу знаменитого мультсериала «Ну, погоди!».

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Джаманкул Дженчураев

Фото foto.kg. Джаманкул Дженчураев

Родился в 1907 году в селе Талды-Булак Чуйской области.

В 1941-м приказом начальника войск Западного фронта НКВД капитану Джаманкулу Дженчураеву присвоено воинское звание майора за отвагу и мужество при обороне Москвы, а 19 декабря этого же года указом президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевого задания и доблестное мужество он награжден орденом Боевого Красного Знамени. В 1941-м он награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Выйдя в отставку, подполковник Джаманкул Дженчураев написал и издал более десяти книг, мемуаров и воспоминаний на русском и кыргызском языках: «По следам басмачей», «Фронтовые записки пограничника», «Из кууп», «Конец волчьей стаи», «Чалгынчылар», «Ыйык чектин сакчылары», «Следы в барханах» и другие, которые неоднократно переиздавались.

Умер 2 ноября 1990 года.

Родился режиссер Бекеш Абдылдаев

Фото из интернета. Бекеш Абдылдаев

Родился 1 января 1933 года в селе Тегирменти. Народный артист КР, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Творческую деятельность начал актером в Пржевальском областном драмтеатре. На киностудию пришел в 1959-м ассистентом режиссера художественных фильмов.

С 1962 по 1968 год как режиссер дубли­ровал на кыргызский язык 31 фильм. Дебютной лентой Бекеша Абдылдаева стал художественный фильм «Самая послушная», снятый в 1965-м.

Призвание нашел в документальном кино.

Снял более 50 киножурналов и киноочерков, короткометражных и полнометражных хроникально-документальных фильмов, среди которых «Размышление», «Сад», «Проспект», «Нарынские звезды», «Почта», «Дочь земли», «Дар», «Форум коммунистов Киргизии», «Признание» (1979).

Вел преподавательскую деятельность в Кыргызском государственном институте искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой.

Умер 15 января 2013 года.

Родился кыргызский политик Жумабек Ибраимов

Фото из интернета. Жумабек Ибраимов

Родился 1 января 1944 года в селе Джаны-Алыш Чуйской области.

Где бы ни трудился Жумабек Ибраимов, благодаря своим творческим способностям, трудолюбию, честности и исполнительности он вызывал уважение коллег. Его назначали на различные высокие посты. В 1988-м — первый заместитель заведующего отделом оргпартработы ЦК Компартии Киргизии. Затем второй секретарь Чуйского обкома партии, в 1990 году его избрали депутатом Верховного Совета СССР.

Во второй половине 1990-х Жумабек Ибраимов дважды избирался депутатом Жогорку Кенеша, работал заместителем председателя комитета по безопасности и обороне. Был мэром Бишкека.

Стал премьер-министром КР 25 декабря 1998-го.

Умер 4 апреля 1999 года.