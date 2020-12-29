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Общество

В тюрьмах страны установили более 800 камер видеонаблюдения

Во всех тюрьмах страны установили более 800 камер видеонаблюдения. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил глава ГСИН Аскат Эгембердиев.

По его словам, если в каком-либо исправительном учреждении нарушают порядок, то благодаря онлайн-наблюдению руководство ИК мгновенно принимает меры. Он также подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса судебные процессы проводят удаленно, что является большим достижением.

«Это экономия денег, безопасность, рациональное использование человеческих ресурсов», — отметил Аскат Эгембердиев.

Ранее стало известно, что в местах лишения свободы сегодня находятся более 9 тысяч осужденных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178359/
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