В Бишкеке ночью обнаружили несовершеннолетних игроков в компьютерных клубах

Мэрия Бишкека продолжает круглосуточные пешие обходы городских улиц в поисках детей, которые гуляют по ночам, попрошайничают, подвергаются насилию или вынуждены работать. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, Ленинский акимиат совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних РУВД, сотрудниками управления социального развития и Центра образования провели ночной рейд по компьютерным клубам.

«В игровых залах выявили семь подростков. С ними провели профилактическую беседу. До выяснения ситуации трое детей доставлены в Центр профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, один ребенок размещен в Центре социальной адаптации детей столичной мэрии. Остальных проводили домой», — отметили в мэрии.

Кроме того, проведены разъяснительные работы с администрациями компьютерных клубов о запрете посещения детей после 22.00.