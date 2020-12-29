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Общество

В Бишкеке ночью обнаружили несовершеннолетних игроков в компьютерных клубах

Мэрия Бишкека продолжает круглосуточные пешие обходы городских улиц в поисках детей, которые гуляют по ночам, попрошайничают, подвергаются насилию или вынуждены работать. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, Ленинский акимиат совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних РУВД, сотрудниками управления социального развития и Центра образования провели ночной рейд по компьютерным клубам.

«В игровых залах выявили семь подростков. С ними провели профилактическую беседу. До выяснения ситуации трое детей доставлены в Центр профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, один ребенок размещен в Центре социальной адаптации детей столичной мэрии. Остальных проводили домой», — отметили в мэрии.

Кроме того, проведены разъяснительные работы с администрациями компьютерных клубов о запрете посещения детей после 22.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178358/
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