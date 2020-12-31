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Общество

Все будет «жарайт». Нурсултан Курсанали уулу пожелал веселья в каждом доме

Резидент юмористического проекта «Жарайт-сити» Нурсултан Курсанали уулу пожелал кыргызстанцам и читателям 24.kg радости и веселья в 2021 году. 

«Искренне хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам здоровья, не болейте, пожалуйста! Хочу, чтобы в каждом доме было тепло, уютно! Пусть в каждой семье царят радость, веселье и звонкий смех! 2020 год показал нам, что, когда мы вместе, становимся сильнее. Надеюсь, в 2021-м мы станем еще сильнее и счастливее. Оставайтесь главными героями своей жизни, и тогда у вас все будет «жарайт» (хорошо)», — пожелал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178356/
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