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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 81,2 миллиона, умерли более 1,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 509 тысяч 439. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 81 миллион 260 тысяч 603 человека. Больше всего зараженных в США (19 миллионов 300 тысяч 726), Индии (10 миллионов 207 тысяч 871), Бразилии (7 миллионов 504 тысячи 833), России (3 миллиона 47 тысяч 335), Франции (2 миллиона 619 тысяч 616), Великобритании (2 миллиона 336 тысяч 688), Турции (2 миллиона 162 тысячи 775), Италии (2 миллиона 56 тысяч 277), Испании (1 миллион 879 тысяч 413), Германии (1 миллион 672 тысячи 643) и Колумбии (1 миллион 603 тысячи 807).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 45,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 311 тысяч 56.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 774 тысяч 130. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 915 человек. В том числе в США скончались 334 тысячи 830, Бразилии — 191 тысяча 570, Индии — 147 тысяч 901, Мексике — 122 тысячи 855, Италии — 72 тысячи 370 и Великобритании — 71 тысяча 217.

В Кыргызстане зарегистрировали 80 тысяч 654 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 198 тысяч 659, Узбекистане — 76 тысяч 832, Таджикистане — 13 тысяч 237.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178354/
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