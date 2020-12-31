Тилек Токтогазиев надеется, что новый год станет успешным для фермеров страны

Министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев надеется, что 2021 год принесет для кыргызстанцев и фермеров много успехов. По просьбе редакции 24.kg он поздравил кыргызстанцев с наступающим Новым годом.

«Уважаемые кыргызстанцы! Вот и подошел к концу 2020 год. Для всех нас он был непростым. Сколько семей потеряли своих родных, сколько людей остались без работы, сколько предприятий находятся в тяжелой ситуации. Коронавирус сильно повлиял на все страны мира. Экономика многих государств перестала расти, в их числе и Кыргызстан», — рассказывает он.

Тилек Токтогазиев отметил, что подъем наблюдается лишь в сельском хозяйстве.

«Как бы наша экономика ни развивалась, мы понимаем, что самая главная безопасность — продовольствие. Наша главная цель — сытый народ. Поэтому мы сейчас с новой командой готовим программы. Сельское хозяйство будет локомотивом экономики. Для этого мы хотим привлечь в эту отрасль инвестиции. Уважаемые кыргызстанцы! Я еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть народ будем сытым, фермеры — богатыми и чтобы для всех нас наступающий 2021 год принес много успехов!» — говорится в поздравлении министра сельского хозяйства.